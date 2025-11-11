１１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の午前の終値は、前日終値比２１９円５２銭高の５万１１３１円２８銭だった。前日の米株式市場では、政府機関の一部閉鎖の解除に向けた動きが好感され、ハイテク株を中心に値上がりした。この流れを受けた東京市場でも、日経平均への影響が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体関連株が上昇している。１１日午後には、これまで相場を先導してきたソフトバンクグループが決算を発