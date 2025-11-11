政府はきょう、「保護司」の任期の延長や安全確保の規程を盛り込んだ保護司法などの改正法案を閣議決定しました。「保護司」は、刑務所で服役を終えた人などの更生を支援する非常勤の国家公務員です。近年は高齢化や担い手不足が課題となっていて、法務省は専門家による検討会を設けて持続可能な制度とするための議論を進めてきました。政府はきょう、保護司法などの改正法案を閣議決定しました。改正案には、保護司制度を持続可能