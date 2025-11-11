11日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比15.6％増の519億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.0％増の370億円となっている。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 、ＮＥＸＴエネルギー資源 、ＮＥＸＴ東証銀行業株価指数 、上場日本高配当 、ＮＥ