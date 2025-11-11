日本テレビの水卜麻美アナウンサーが１１日、総合司会を務める同局系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に生出演し、消化管からの出血のため８日に急死した日本テレビの菅谷大介アナウンサー（享年５３）を悼んだ。「あの…」と切り出した水卜アナは５秒ほど言葉に詰まり、「数日前に、当たり前のようにいつも通り菅谷さんがアナウンス部にいて、いつも通り『おはようございます』って言って。『ＺＩＰ！の街