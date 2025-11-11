◇大相撲九州場所３日目（１１日、福岡国際センター）東十両３枚目・三田（二子山）が休場を届け出た。日本相撲協会が診断書を公表。１０日に福岡市内の病院で受診し、「右膝前十字靱帯（じんたい）損傷にて、受傷日より約３か月の休業を要するものと認める」との診断だった。三田は２日目の東十両４枚目・輝（高田川）との一番で浴びせ倒しで２敗目を喫した際に右膝を負傷した。取組後は立ち上がれずに土俵の上で苦悶（くもん