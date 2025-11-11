【TOTOジャパンクラシック】最終日渋野日向子に「ジャンボ尾崎に弟子入り」のススメ…国内3試合目は50人中ブービー終戦雨天中止でなければどうなっていたか。全米女子プロ協会の公式戦でもある今大会。最終日は午前10時57分に降雨によるコースコンディション不良のため中断となり、2時間後に中止が決定した。競技は54ホールに短縮され、3日目終了時に通算15アンダーの首位で並んでいた畑岡奈紗（26）と荒木優奈（20）によるプ