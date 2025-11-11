【青学大・原晋監督「マンスリー大作戦」】#9【マンスリー大作戦】大惨敗に終わった世陸を「トリプルミッションの好循環」（勝利、普及、資金）の観点から考えたようやく涼しさとともに寒さを感じる季節となりました。インフルエンザや風邪などにお気を付けくださいませ。約1カ月ぶりの今回は、2日に行われた全日本大学駅伝の話題から──。大学3大駅伝の第2戦となる「全日本大学駅伝」は、名古屋市の熱田神宮をスタートして伊