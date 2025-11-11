9日、ワシントン・ポスト（WP）の報道によると、ドイツの極右政党「ドイツのための選択肢（AfD）」を支持する極右系インフルエンサー、ナオミ・ザイブト氏（25）は先月末、米国に政治亡命を申請した。ザイブト氏は、ドイツ情報機関による監視や国営メディアの名誉毀損、反ファシズム団体（アンティファ）による殺害の脅迫などを理由に、移民および国籍法第208条に基づいて亡命申請書を提出したと明らかにした。現在ワシントンに滞