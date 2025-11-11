10月27日からユニットコント番組「コント・デ・ンガナ」（ABCテレビ）が始まった。出演者は、ロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長、蛙亭。これに加え、週替わりで関西出身のゲストが参加しコントを披露する。千鳥ノブ 衝撃のネタ映像に大喜び 真空ジェシカ川北、ランジャタイ国崎らが放つ"尖った笑い"「オフィス」「マナー講座」「陸上大会」など、第2回までを見てもシチュエーションは幅広い。RPG「ドラゴンク