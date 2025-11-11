１１日午前４時４０分頃、宮城県大崎市田尻八幡の交差点で、タンクローリーと乗用車が出合い頭に衝突し、乗用車に乗っていた１０歳代の男女５人が病院に搬送された。宮城県警古川署によると、このうち１６歳女性が意識不明の重体となり、１９歳男性は搬送時、会話ができない状態だったという。タンクローリーを運転していた４０歳代女性にけがはなかった。現場はＪＲ古川駅から北東に約７キロの県道と市道が交わる交差点。信号