週明け10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前週末比381ドル53セント高の4万7368ドル63セントで取引を終えた。連邦議会上院が9日、与党・共和党が主導する2026年1月末までの「つなぎ予算案」について採決にすすむための動議を可決。早ければ10日にも採決されるとの見通しが高まり、アメリカ政府機関の一部閉鎖の打開への期待感からIT大手を中心に買い注文が優勢だった。ハイテク株主体のナスダック総合指数は