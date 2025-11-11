キャットタワーの最上段から見下ろすその姿……まるで「下界の者よ」とでも言いたげな、堂々とした態度でくつろぐ猫がXで注目を集めています。コメントには「上にいる時態度でかめ」と一言。そこには、余裕たっぷりの表情を浮かべる猫、ほたてくんの姿がありました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主さんに話を聞くと「ふとくつろいでいるほたてを見たら、こんな格好をしていたので撮影しました」との