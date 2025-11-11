三重県警伊賀署は１０日、中国籍で東京都小金井市、タクシー運転手包健将容疑者（３８）を殺人未遂容疑で緊急逮捕した。発表によると、包容疑者は１０日午後９時頃、三重県伊賀市の名阪国道の伊賀サービスエリア（ＳＡ）の駐車場で、奈良県天理市の会社員男性（４６）をはね、ボンネットに男性を乗せた状態で約５０メートル走行した疑い。男性は携帯電話で「相手の車のボンネットにしがみついている」と１１０番した。包容疑