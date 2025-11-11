なんとなく声を掛けただけなのか、それとも告白のチャンスを狙っているのか、男性がデートにかける意気込みは様々です。「付き合いたい」と思ってくれているのかどうかを見抜くためには、どんなサインに注目するといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『絶対モノにしたい』と思っている相手とのデートで男性が取る行動」をご紹介します。【１】相手が好きなものを聞き出して