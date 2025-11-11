今回レポートするのは、無印良品の「【足なり直角】むくみを防ぐ 着圧ハイソックス」。着圧ソックスって、きつすぎてすぐ脱ぎたくなっちゃいますよね。ところがこの商品は、足首からひざ下にかけて段階的に着圧を弱める設計になっているから、引き締めが強すぎないんです！長い時間履いてもきつくなりにくいから、途中で脱ぎ捨てることなく効果的にむくみを防げそう。詳しく見ていきましょう。◆機能性と快適さを兼ね備えた