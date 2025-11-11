「紛失防止タグ」を悪用したストーカー被害が急増していることを受け、政府はきょう、改正ストーカー規制法案を閣議決定しました。今臨時国会で成立すれば、公布から20日後に施行されます。鍵や財布などに取り付け、スマートフォンと連携して位置情報を把握する「紛失防止タグ」。GPSが人工衛星からの電波を使って正確な位置情報を特定するのに対し、タグが発信するBluetooth信号を周囲のスマートフォンが検知して、おおよその位置