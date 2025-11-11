福岡市と糸島市を舞台にした9日の「福岡マラソン2025」では、ランナーたちが都市部から自然豊かな海沿いへ至る42・195キロを満喫した。雨まじりの天気の中、沿道から多くの人が声援を送り、ボランティアと大会関係者たちが走りをサポート。今年で12回目を迎えた大会は、すっかり秋の風物詩となった。