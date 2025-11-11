「アベノミクス相場」第1幕の主役は円安＝背景は「行き過ぎた円高」是正 2012年12月に第2次安倍政権が発足すると、大胆な金融緩和、機動的な財政政策、成長戦略の「3本の矢」を柱とする経済政策に取り組むとして、それを「アベノミクス」と呼んだ。これに対して過敏に反応したのは為替相場だった。それまで1米ドル＝80円近辺で戦後の円最高値に近いところで推移していた米ドル／円は、一気に90円を超える米ドル高・円安に向かうと