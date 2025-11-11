ロシアのアンドレイ・ルデンコ外務次官によると、インドはロシア産原油の購入を継続している。インタファクス通信が報道した。トランプ米政権による経済的な圧力を背景にインド企業はロシアからの石油購入を一部停止したとの報道はあるものの、インド政府は国内企業に正式に購入停止を要求しておらず、状況は不透明。海上の原油が急増しているとの報道があり、瀬取りが活発化している可能性もある。 MINKABU PRESS