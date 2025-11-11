ストーカー行為が凶悪な事件に発展するケースが後を絶たない中、11日、ストーカー規制法の改正案が閣議決定されました。警察庁によりますと、GPSを使って相手に無断で位置情報を取得する行為は2021年から規制されていますが、紛失防止タグによって相手の居場所を特定する行為は規制の対象外でした。紛失防止タグに関連するストーカー事案の相談件数は2021年の3件から、去年は370件と急増しています。なかには、離婚調停中で避難し