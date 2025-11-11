財務省が１１日発表した２０２５年度上半期（４〜９月）の国際収支統計（速報）で、海外とのモノやサービスの取引状況を示す経常収支は１７兆５１２８億円の黒字となり、比較可能な１９８５年度以降で最大だった。エネルギー価格の下落や海外からの配当金の増加が影響し、黒字額は前年同期比で１４・１％増加した。モノの輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、４９４億円の黒字（前年同期は２兆３６００億円の赤字）だった