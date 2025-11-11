紛失防止タグを悪用し特定の感情を満たすためなどに、位置を特定出来る紛失防止タグの悪用を規制するストーカー規制法の改正案がきょう11日、閣議決定されました。改正案では、これまで規制の対象外となっていたスマホなどとつないで、位置などを特定出来る紛失防止タグを相手の承諾を得ずに取り付ける行為や紛失防止タグの位置情報を取得する行為が規制されることになります。警察庁によりますと、去年1年間のストーカー被害をめ