buritora【相談】石田先生、こんにちは。最近、子育てがとても複雑に感じてしまい、頭の中がぐちゃぐちゃです。宿題をやらない、口答えをする、やる気がないなど、いろんな問題が一度に起こっているように見えて、「この子の性格の問題なのか」「私の接し方が悪いのか」と悩む日々です。本やSNSでもいろんな情報があって、何を信じればいいのかもわからなくなっています。子育てって、どうしてこんなに難しく感じるのでしょうか。