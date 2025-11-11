きょう（11日）午前5時半ごろ、貨物船が倉敷市上濃地島（かみのじしま）の南岸に乗り揚げました。 【画像をみる】乗揚げている貨物船の様子＆上濃地島（かみのじしま）の地図 当時の海の状況は？「上濃地島」の地図 水島海上保安部によりますと、乗り揚げたのは、東広島市に船籍のある西本汽船の貨物船「第二十八愛廣丸」（498トン）で、倉敷市の水島港へ向けて航行中だったということです。午前8時25分現在、海上への油の流出