心不全の患者は、水分や塩分を摂りすぎないよう注意されますが、一体なぜ気をつけなければいけないのでしょうか。今回は、心不全と水分や塩分が、どのように関係しているのかについて、「おくやまクリニック」の奥山先生に解説していただきました。 監修医師：奥山 裕司（おくやまクリニック） 大阪大学医学部卒業。その後、大阪警察病院（現・大阪けいさつ病院）、大阪府立急性期・総合医療センター（現・大阪急性期