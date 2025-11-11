山形県では柿の木のそばでのクマ目撃、またはカキの木に絡みクマに襲われるケースが相次いでいます。 【写真を見る】柿の木に注意！けさも男性がクマに襲われる突然クマが現れ襲われるケースが多発（山形） 11日の午前5時10分ごろ、米沢市李山地内で男性がクマ1頭に襲われました。襲われた場所には柿の木があり、そのそばのヤブから突然クマが現れ、襲われたということです。 警察によりますと、襲われたのは70代