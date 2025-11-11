消化が良く、手軽に食べられるうどんは、日本の食卓で長く親しまれてきた主食の一つです。体調が優れないときにも食べやすい食品ですが、その効果は消化の良さだけではありません。この記事では、うどんに含まれる栄養素や健康への効果について管理栄養士が解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株