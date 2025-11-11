ウィル [東証Ｓ] が11月11日朝(08:59)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比49.3％増の8.3億円に拡大し、通期計画の10.9億円に対する進捗率は76.3％に達し、5年平均の52.1％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比43.8％減の2.5億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績であ