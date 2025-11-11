● 250ccクラスのバイクはエントリー層に最適なジャンルですが、1980年代に登場した超過激なこのモデルの名前は何でしょうか?知らない人には“普通のネイキッド”に見えるかも? でも、実は超過激だったバイクの名前とは!ヒント：元祖「レーサーレプリカ」といわれたヤマハのモデルです1980年代のレーサーレプリカブームを巻き起こしたといわれるモデルです。――正解は次のページで!● ○問題をおさらい!実は超過激だったバイクの