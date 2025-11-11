俳優の大和田獏（75）が、11月10日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。2020年4月23日、新型コロナウイルスによる肺炎のため63歳でこの世を去った妻で女優の岡江久美子さんや家族との思い出を語った。【映像】“妻娘孫”の3ショット→“父娘孫”の3人にこの5年という期間を「早かった」と振り返る大和田は、岡江さんの死後、娘で俳優の大和田美帆、10歳の孫と同居しているという。元々岡江さんの両親が住んでいた二