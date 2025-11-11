一撃で試合をひっくり返した。「大和証券Mリーグ2025-26」11月10日の第2試合はEX風林火山・内川幸太郎（連盟）が逆転トップ。第1試合でトップを取った選手兼監督の二階堂亜樹（連盟）と共にデイリーダブルを達成し、チームは早くも＋500ポイントを超えた。【映像】会心の一撃！内川幸太郎、一撃でラス目からトップ目に浮上した親跳満この試合は東家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、内川、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（