高市早苗総理大臣の台湾をめぐる言動などで日中関係に波乱も予想される中、長崎の中国総領事館が40周年を迎え、北京で祝賀会が開かれました。【映像】北京で開かれた祝賀会の様子「大変難しい状況の中でも、どんなことがあっても大切に紡いできた長崎県と中国との友好の関係を今後も大切に継承し、発展させていく思いです」（大石賢吾・長崎県知事）3番目の中国の総領事館として1985年に開設された長崎総領事館は、長崎県1県だ