Image: Elnur / Shutterstock ｢雇用なき成長｣が風前のともしびのような…。アメリカでは多くの人がいまの経済は順調ではないと感じていることでしょう。しかし、残念ながら政府機関が閉鎖している影響もあって、この肌感を裏付ける公式な経済の統計データがほとんど入手できません。しかし、民間企業による経済分析は次々と公表されており、その多くはアメリカの労働者にとって厳しい現実を