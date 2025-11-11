罪を犯した人の更生を支える保護司の担い手確保や活動環境の改善を目指す保護司法などの改正案が11日に閣議決定されました。閣議決定された保護司法などの改正案では、保護司の活動拠点を地域の自治体の施設に設置することが法定化されます。また、民間企業で働く保護司が活動しやすくするため、事業者に対する休暇や勤務時間への配慮規定が新設されるほか、保護司の任期についても、現在の2年から、3年に延長され、より長く安定的