NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、11月16日（日）放送予定の第44話「空飛ぶ源内」の予告、場面写真が公開されました。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK予告にもあったように、いよいよ重田貞一（後の十返舎一九）が登場。物語は終盤ですが、まだまだ注目キャストが目白押しです。そしてやはり視聴者が一番気がかりなのは、おていさんと子のことでしょう…。【べらぼう】史