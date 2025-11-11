気象台は、午前8時57分に、洪水警報を竹富町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を竹富町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・竹富町に発表 11日08:57時点石垣島地方では、11日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■竹富町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量40mmピーク時間11日朝□洪水警報【発表】