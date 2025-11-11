10月、一般女性との結婚を発表したことが大きく報道されたSUPER EIGHT（旧・関ジャニ∞）の村上信五。バラエティ番組『月曜から夜ふかし』などでお茶の間に親しまれてきた彼だが、改めて考えると、その“立ち位置”は極めてユニークだと言える。◆村上信五のパブリックイメージ村上信五の一般知名度・認知度は、STARTO社および旧ジャニーズ事務所のタレントの中でもおそらくかなり上位。SMAPやキンキ、V6、嵐あたりのメンバ