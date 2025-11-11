アメリカ・MLSの優勝プレイオフとなるMLSカップに参戦しているインテル・マイアミは、カンファレンス1回戦でナッシュビルと対戦。1勝1敗で迎えた第3戦では再びFWリオネル・メッシが爆発し、2ゴール1アシストと大活躍。チームを4-0の勝利に導き、マイアミはFCシンシナティとのカンファレンス・セミファイナルへと駒を進めた。今回のナッシュビル戦にて、メッシはキャリア通算400アシストを達成した。得点数が話題になりやすい中、メ