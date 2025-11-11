10日に行われたリーグ・アン第12節・リヨン戦にフル出場し、3-2の勝利に貢献したパリ・サンジェルマン所属の韓国代表MFイ・ガンイン。イ・ガンインにとってはこれがPSGでの通算100試合目となり、スター集団のPSGでの100試合出場には大きな意味がある。PSGは昨季チャンピオンズリーグ制覇も果たしたが、イ・ガンインは決勝トーナメントで1試合も先発できなかった。準々決勝からはずっとベンチに座ったままで、個人的には悔しいシー