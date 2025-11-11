男2人は2025年3月19日午後1時ごろから4月28日午後2時ごろまでの間、洞爺湖町洞爺湖温泉の旧ホテルに侵入し、銅材約829.5キログラム及び石油ファンヒーター2台（時価合計約121万6185円）を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、男らは休業中のホテルに侵入し、配電盤などの銅線や客室の水道蛇口、石油ファンヒーターを盗んだということです。無職の男（24）は9月17日、由仁町の旧由仁小学校に侵