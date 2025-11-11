2大会ぶりの冬季パラ出場を決めて喜ぶ、パラアイスホッケーの日本チーム＝イエスヘイム（MASPORTS提供）パラアイスホッケーのミラノ・コルティナ冬季パラリンピック最終予選は10日、ノルウェーのイエスヘイムで行われ、6チーム総当たりの最終戦で日本はノルウェーに8―2で大勝して4勝1敗の勝ち点12で1位となり、2018年平昌大会以来2大会ぶりの冬季パラ出場を決めた。20歳の伊藤（ロスパーダ関西）と19歳の鵜飼（東海アイスア