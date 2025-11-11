カメムシを模したキャラクターが描かれたカメムシ捕獲グッズを鳥取市用瀬町の林業会社「ＷＥＳＴ」が開発した。「屁（へ）」のふんどしを着け、たばこをくわえる印象的なキャラクターが全面に描かれたデザインで、その名も「へこきむしナイス」。ユーモラスさが話題を呼んでいる。（林美佑）商品は家のライトなどにぶら下げるタイプで、縦２０センチ、横８センチ。殺虫剤などは使っておらず、光に集まった虫を粘着シートで捕ま