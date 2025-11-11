メ～テレ（名古屋テレビ） 俳優の小栗旬さんが11日、愛知県豊明市の藤田医科大学で講演しました。 小栗旬さんは今年6月に公開された映画「フロントライン」で新型コロナウイルスの集団感染に立ち向かう医師を演じ、新型コロナの対応にあたっていた藤田医科大が製作に協力しました。 小栗さん 「皆さんが医師として過ごしてきた時間やその時対応した環境の中でどういうことが起き、どう対応をしたかを聞きながらでき