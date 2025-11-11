気候変動対策を話し合う国際会議「COP30」が10日、ブラジルで開幕し、ルラ大統領は演説で気候変動を否定する意見が広がっていることに懸念を示しました。COP30は10日、ブラジル北部ベレンで開幕しました。ルラ大統領は、温暖化対策の国際的枠組みである「パリ協定がなければ世界は今世紀末までに気温がおよそ5度上昇する壊滅的な温暖化に向かっていただろう」と指摘した上で、「今こそ気候変動否定論者に敗北を強いるときだ」と強