10日、米ホワイトハウスで会談するトランプ大統領（右）とシリアのシャラア暫定大統領（シリア大統領府提供、AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、ホワイトハウスでシリアのシャラア暫定大統領と会談した。シリア大統領のホワイトハウス訪問は初めて。アサド旧政権崩壊後、米政権はシリア暫定政府がテロ対策や地域の安定化に取り組んでいるとして関係再構築を進めており、その一歩となる。トランプ氏は引き続き