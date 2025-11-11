『カービィカフェ PETIT』から、冬にぴったりの新作ケーキと復刻スイーツが登場です♡2025年11月13日より「スターリー・ブルーベリー」をはじめ、「カービィもむちゅう！プププ・スノーティラミス」や抹茶味のティラミスが再登場。さらに、チーズプリンとフルーツジュレの「カービィのカラフルプリン」も期間限定で楽しめます♪自宅でもカー