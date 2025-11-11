宮崎県えびの市に位置する京町温泉は、明治時代末期に鉄道工事中に湧出したという歴史を持つ温泉地です。霧島連峰の雄大な自然に抱かれ、川内川の清流沿いに旅館や共同浴場が点在し、昔ながらの素朴な湯治場の雰囲気を今に伝えています。単純温泉や弱アルカリ性、アルカリ性の炭酸水素塩泉など多彩な泉質が楽しめるのも京町温泉の魅力の1つ。地元密着型の素朴な名泉が多いのも特徴的です。【主要アクセス】温泉までの行き方を見る