お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは11月9日、自身のInstagramを更新。子どもとの触れ合いの様子や食事風景などを収めたプライベートショットを公開し、ファンからは共感の声が集まっています。【写真】バービー、子どもを担ぐ!? プライベートショット子どもを担ぐ姿が印象的なプライベートショットバービーさんは「最近の私をお届けします。カメラロールにはこんな写真ばかりが並んでいます」とつづり、12枚の写真を掲