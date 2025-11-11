11日の午前5時10分ごろ、米沢市李山地内で男性がクマ1頭に襲われました。襲われた場所には柿の木があり、そのそばのヤブから突然クマが現れ、襲われたということです。 警察によりますと、襲われたのは70代の男性で、自分で110番通報したということです。 被害男性は「歩いていたら柿の木の下にあるヤブから急に熊が出てきた」などと話しています。男性は顔をひっかかれたということですが、ケガの程度はわかっていません。意識