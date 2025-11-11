2025年最後の日本代表の活動となる11月の２連戦（14日＝ガーナ戦、18日＝ボリビア戦）。それに向け、チームは10日から千葉県内でトレーニングを開始した。初日は南野拓実（モナコ）、久保建英（レアル・ソシエダ）ら海外組６人と早川友基（鹿島）、安藤智哉（福岡）、佐藤龍之介（岡山）の国内組３人が参加。南野と町野修斗（ボルシアMG）、瀬古歩夢（ル・アーブル）は室内での調整で、それ以外の６人が外でボールを使った軽め